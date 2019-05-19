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خالد الهيل يشكر السعودية على تسهيل العمرة للقطريين

الأحد 19/مايو/2019 - 10:32 م
خالد الهيل يشكر السعودية على تسهيل العمرة للقطريين
خالد الهيل
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الفجر السعودي
 
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أعرب المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، الأحد، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تسهيل إجراءات العمرة لشعب قطر.

وذكر الهيل في تغريدة على حسابه الشخصي بـ "تويتر": "نتقدم بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تسهيل إجراءات العمرة لشعب قطر، اتصلت شخصيا ببعض المعتمرين الذين أكدوا أنهم يتم التعامل معهم بكل حب وود واستغربوا الحملة التشويهية الكاذبة من نظام قطر لترهيبهم من الذهاب إلى بيت الله الحرام".

كانت وزارة الحج والعمرة بالسعودية أعلنت، الثلاثاء، تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وهو (https://qtumra.haj.gov.sa).

وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وذكرت وزارة الحج والعمرة أن الموقع الجديد يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع المعتمرين، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الشعيرة.

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