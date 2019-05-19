أحمد موسى: مصر أصبحت جاهزة في أقل من 4 شهور لاستضافة بطولة أمم إفريقيا
الأحد 19/مايو/2019 - 10:33 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن بطولة الأمم الإفريقية هي البطولة الأضخم في تاريخ قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد الاستعدادات للبطولة اليوم.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن مصر أصبحت جاهزة خلال أقل من 4 شهور لاستضافة أهم حدث بإفريقيا، متابعا: "حقل القرعة شهده مليار و200 مليون شخص حول العالم، ومن المتوقع أن يتابع البطولة 2 مليار شخص حول العالم".
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بتفقد الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر انطلاقاً من الشهر القادم، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وأعقب ذلك استلام سيادته لأول بطاقة مشجع بالبطولة. وقد شهد السيد الرئيس أيضاً إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة لسيادته نموذجاً للتميمة في ختام العرض، كما حرص سيادته على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.
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