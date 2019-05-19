أحمد موسى: مصر أصبحت جاهزة في أقل من 4 شهور لاستضافة بطولة أمم إفريقيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بطولة الأمم الإفريقية هي البطولة الأضخم في تاريخ قارة إفريقيا، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد الاستعدادات للبطولة اليوم.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن مصر أصبحت جاهزة خلال أقل من 4 شهور لاستضافة أهم حدث بإفريقيا، متابعا: "حقل القرعة شهده مليار و200 مليون شخص حول العالم، ومن المتوقع أن يتابع البطولة 2 مليار شخص حول العالم".



