التحالف العربي يقصف الحوثيين في الضالع
الأحد 19/مايو/2019 - 10:27 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
شنت مقاتلات التحالف العربي الأحد غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد.
واستهدفت المقاتلات، بحسب تقرير لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، مبنى إدارة أمن الفاخر، وتجمعات للميلشيا في منطقة الابحور غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة، وأطقم.
واستهدفت المقاتلات، بحسب تقرير لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، مبنى إدارة أمن الفاخر، وتجمعات للميلشيا في منطقة الابحور غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة، وأطقم.
Advertisements
المزيد عن: قصف الضالع الحوثيين التحالف العربي
- التحالف العربي يقصف الميليشيا في الضالع وإب
- غارات للتحالف العربي على الحوثيين في حجة
- التحالف العربي يقصف مواقع ميليشيا الحوثي في صعدة
- قوات التحالف تقصف مواقع الحوثيين في كتاف
- مقتل عشرات الحوثيين وتدمير آليات عسكرية في غارة للتحالف بصعدة
- مقاتلات التحالف العربي تستهدف معسكراً للحوثيين في حجة
- مقاتلات التحالف تستهدف مواقع الحوثي في قاعدة الديلمي
- غارات للتحالف العربي على الحوثيين في صعدة
- مقتل عناصر حوثية في غارات للتحالف شمال الضالع
- أسر قياديين للميلشيا في محافظة الضالع جنوب اليمن