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التحالف العربي يقصف الحوثيين في الضالع

الأحد 19/مايو/2019 - 10:27 م
التحالف العربي يقصف الحوثيين في الضالع
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وكالات
 
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شنت مقاتلات التحالف العربي الأحد غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد.



واستهدفت المقاتلات، بحسب تقرير لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، مبنى إدارة أمن الفاخر، وتجمعات للميلشيا في منطقة الابحور غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة. 



وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أسلحة، وأطقم.
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