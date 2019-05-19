محافظ سوهاج يشارك أسر شهداء ومصابي الشرطة إفطارهم
الأحد 19/مايو/2019 - 10:24 م
أبورية حسين
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قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج أن الدولة لن تنسى شهداءها ومصابيها لافتًا الى أنهم جميعًا في قلوبنا، جاء ذلك خلال حضوره الافطار الجماعي لأسر الشهداء ومصابي الشرطة والذي نظمته مديرية أمن سوهاج بحضور اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الأمنية.
وقال محافظ سوهاج إن ما يقدمه أبطال الشرطة من تضحيات وجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وصون مقدسات الوطن محل تقدير من جموع الشعب المصري العظيم، لافتًا الى أن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية لأسر أبنائها الأبطال من الشهداء والمصابين تقديرًا لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
ووجه المحافظ التهنئة لأسر الشهداء ورجال الشرطة والمصابين بمناسبة شهر رمضان المعظم وقرب حلول عيد الفطر المبارك، كما وجه الشكر لمديرية الأمن لجهودها الدائمة، لتعزيز روح الانتماء والولاء لكيان الأسرة الواحدة مشيدًا بإرتباط وزارة الداخلية بأبنائها وأسر أبطالها.
وعقب الإفطار التقى المحافظ عدد من أسر شهداء ومصابي الشرطة، وأكد المحافظ على التواصل الدائم معهم وتقديم كافة أوجه الرعاية تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل أمن الوطن، مؤكدًا أن الشهداء نالوا المكانة الكبرى، وأنهم سيظلون محل فخر واعتزاز الشعب المصري العظيم.
وأكد "الأنصاري" أن الدولة تخوض معركة يقدم الجميع في سبيلها التضحيات، وأن ما قدمه أسر أبطال الشرطة لا يقل بطولة عن ما قدمه أبناؤهم من تضحيات وبطولات لتحليهم بالصبر، مشيرًا الى أننا جميعًا شركاء في تحمل مسئولية حفظ وصون مقدرات الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.
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