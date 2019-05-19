رانيا يعقوب تكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة منذ فبراير الماضي

Advertisements

ارجعت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، تراجع مؤشرات البورصة منذ نهاية شهر فبراير الماضي، إلى انخفاض أحجام التداول؛ بسبب عزوف المستثمرين وانخفاض الشهية نحو التعاملات في البورصة.



وأشارت "يعقوب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إلى أن هناك مخاوف من تحركات الأسواق العالمية، التي شهدت تحركات عنيفة خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب غياب المحفزات في البورصة المصرية.

