رانيا يعقوب تكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة منذ فبراير الماضي
الأحد 19/مايو/2019 - 10:22 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
ارجعت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، تراجع مؤشرات البورصة منذ نهاية شهر فبراير الماضي، إلى انخفاض أحجام التداول؛ بسبب عزوف المستثمرين وانخفاض الشهية نحو التعاملات في البورصة.
وأشارت "يعقوب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إلى أن هناك مخاوف من تحركات الأسواق العالمية، التي شهدت تحركات عنيفة خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب غياب المحفزات في البورصة المصرية.
وأشارت "يعقوب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إلى أن هناك مخاوف من تحركات الأسواق العالمية، التي شهدت تحركات عنيفة خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب غياب المحفزات في البورصة المصرية.
Advertisements
المزيد عن: تراجع البورصة البورصة المصرية اسواق المال اخبار البورصة
- خبيرة مالية: ضريبة الدمغة على البورصة سيكون لها آثارًا سلبية
- قانون ضريبة "الدمغة" يطيح بالمؤشر الرئيسي للبورصة في بداية تعاملات الأسبوع
- خبير أسواق مالية : توقعات بارتفاع مؤشرات البورصة خلال الربع الثالث من 2017
- "الفقي": تراجع قيم تداولات البورصة بـ 20% منذ تطبيق ضريبة التمغة
- خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض مؤشر "البورصة الثلاثيني" (فيديو)
- محلل مالي يحذر: "ضريبة الدمغة" تهدد البورصة المصرية
- يوم انهيار أسواق الأسهم.. البورصات العالمية تتهاوى
- البورصة تربح 3.2 مليار جنيه.. ومؤشرها الرئيسي يقفز 1% بختام أخر جلسات إبريل
- خبير مالى: توقعات بإستمرار الأداء العرضي للبورصة خلال شهر رمضان