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رابط yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كوره لايف تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك

الأحد 19/مايو/2019 - 09:10 م
رابط yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كوره لايف تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك
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رابط yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كوره لايف تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك zamalekwy
في نفس السياق، اختار عدد من نهضة بركان الإفطار الجماعي في الساحات والميادين القريبة من مسرح مواجهة النهائي، تفاديا للازدحام الشديد الذي تشهده المدينة بعد ساعات الإفطار.
 رابط yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كوره لايف تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك zamalekwy

وبجانب جماهير النادي تواجدت الفرق الموسيقية والفولكلورية التي ترمز لترات مدينة بركان لتكون حاضرة بالملعب الذي سيشهد تواجد رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد وعدد من الضيوف الآخرين.
 رابط yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كوره لايف تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك zamalekwy

كما تواجد بعض من أفراد الجالية المصرية وأنصار الزمالك في ضيافة الجماهير البركانية وسط ترحيب كبير، يضاف لحفاوة الاستقبال التي خص بها النادي المغربي ضيفه المصري فور وصوله لمطار وجدة.
رابط yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كوره لايف تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك zamalekwy

ويلعب نهضة بركان أول مباراة نهائية في المنافسة الأفريقية، كما يشارك للمرة الثالثة في تاريخه بالمسابقة.
رابط yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كوره لايف تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك zamalekwy

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