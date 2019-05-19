رابط yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كوره لايف تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك

في نفس السياق، اختار عدد من نهضة بركان الإفطار الجماعي في الساحات والميادين القريبة من مسرح مواجهة النهائي، تفاديا للازدحام الشديد الذي تشهده المدينة بعد ساعات الإفطار.

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وبجانب جماهير النادي تواجدت الفرق الموسيقية والفولكلورية التي ترمز لترات مدينة بركان لتكون حاضرة بالملعب الذي سيشهد تواجد رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد وعدد من الضيوف الآخرين.

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كما تواجد بعض من أفراد الجالية المصرية وأنصار الزمالك في ضيافة الجماهير البركانية وسط ترحيب كبير، يضاف لحفاوة الاستقبال التي خص بها النادي المغربي ضيفه المصري فور وصوله لمطار وجدة.

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ويلعب نهضة بركان أول مباراة نهائية في المنافسة الأفريقية، كما يشارك للمرة الثالثة في تاريخه بالمسابقة.



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