"الأرصاد": زخات رعدية تضرب المملكة غدا
الأحد 19/مايو/2019 - 09:06 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أعلن مركز طقس العرب، اليوم الأحد، أن المملكة تشهد الليلة هطول زخات رعدية، خاصة وسط وجنوب شرق المملكة.
وأوضح المركز أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وجنوبية إلى شرقية معتدلة السرعة على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.
كما أشار إلى أن طقس غدًا يشهد هطول زخات رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة، على أن تكون غزيرة أحيانًا في جنوب غرب وأجزاء محدودة من شمال شرق المملكة، إذ تشتد حدة السحب الرعدية على شمال الشرقية مع فرص السحب الرعدية في مدينة الرياض.
وأضاف أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.
Advertisements
- "الأرصاد": أمطارٌ رعديّة بمناطق عدة ورياحٌ مغبرة بشرق المملكة ووسطها
- الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق بالمملكة
- حالة الطقس اليوم الخميس 13/4/2017 في مصر والدول العربية
- طقس الخميس.. أمطار وسحب رعدية مصحوبة برياح مغبرة على المرتفعات
- حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/4/2018 في مصر والدول العربية
- حالة الطقس اليوم الأربعاء 2/5/2018 في مصر والدول العربية
- حالة الطقس اليوم الإثنين 28/5/2018 في مصر والدول العربية
- حالة الطقس اليوم الإثنين 3/12/2014 في مصر والدول العربية
- ننشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-12-2018 فى مصر والدول العربية
- ننشر حالة الطقس اليوم السبت 8/12/2018 فى مصر والدول العربية.. تحسن الأحوال الجوية في هذه المناطق