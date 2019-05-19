"الأرصاد": زخات رعدية تضرب المملكة غدا

أعلن مركز طقس العرب، اليوم الأحد، أن المملكة تشهد الليلة هطول زخات رعدية، خاصة وسط وجنوب شرق المملكة.

وأوضح المركز أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وجنوبية إلى شرقية معتدلة السرعة على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.

كما أشار إلى أن طقس غدًا يشهد هطول زخات رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة، على أن تكون غزيرة أحيانًا في جنوب غرب وأجزاء محدودة من شمال شرق المملكة، إذ تشتد حدة السحب الرعدية على شمال الشرقية مع فرص السحب الرعدية في مدينة الرياض.

وأضاف أن الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة على سواحل البحر الأحمر الجنوبية.