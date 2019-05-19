رابط beIN Match مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر رابط زمالك تي في ممشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان

يستضيف نادي نهضة بركان المغربي نظيره الزمالك المصري صباح يوم الإثنين 20/5/2019 وتأتي تلك المباراة في إطار ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.





وصعد نادي الزمالك للمباراة النهائية بعد تخطي نظيره النجم الساحلي بنتيجة 1-0 بينما على الجانب الآخر استطاع نادي نهضة بركان التغلب على الصفاقسي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2.





- موعد وتوقيت مباراة الزمالك ونهضة بركان:

ويواجه نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي على الملعب البلدي ببركان وذلك الساعة 12 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة والواحدة بتوقيت مكة المكرمة.





- القناة الناقلة لمباراة الزمالك مع نهضة بركان:

ستذاع مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD وهي قناة مشفرة وسيقوم بالتعليق على المباراة كلاً من؛ علي محمد علي وجواد بده.





- القناة المفتوحة الناقلة للمباراة:

ستنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان مجاناً على القناة الأولى المغربية وهي قناة بث أرضي بينما يمكنك عزيزي القارئ مشاهدة مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.







