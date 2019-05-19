رابط yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان رابط beIN Match مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
الأحد 19/مايو/2019 - 09:01 م
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يستضيف نادي نهضة بركان المغربي نظيره الزمالك المصري صباح يوم الإثنين 20/5/2019 وتأتي تلك المباراة في إطار ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وصعد نادي الزمالك للمباراة النهائية بعد تخطي نظيره النجم الساحلي بنتيجة 1-0 بينما على الجانب الآخر استطاع نادي نهضة بركان التغلب على الصفاقسي التونسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2.
- موعد وتوقيت مباراة الزمالك ونهضة بركان:
ويواجه نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي على الملعب البلدي ببركان وذلك الساعة 12 صباحاً بتوقيت مدينة القاهرة والواحدة بتوقيت مكة المكرمة.
- القناة الناقلة لمباراة الزمالك مع نهضة بركان:
ستذاع مباراة الزمالك مع نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الإفريقية عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورت 1 HD وهي قناة مشفرة وسيقوم بالتعليق على المباراة كلاً من؛ علي محمد علي وجواد بده.
- القناة المفتوحة الناقلة للمباراة:
ستنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان مجاناً على القناة الأولى المغربية وهي قناة بث أرضي بينما يمكنك عزيزي القارئ مشاهدة مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.
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