رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الزمالك يوتيوب فالجول 

ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان في ذهاب نهائي البطولة القارية، في وقت متأخر من ليل اليوم الأحد، قبل أن يتقابلا إيابًا على ملعب برج العرب يوم 26 مايو/ أيار الجاري.

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ويستمد الفريق المغربي ثقته في مواجهة الزمالك، من عاملين اثنين، أولهما تفوق الفريق على ملعبه، وانتصاره في 90 بالمائة من المواجهات التي لعبها أمام أنصاره، والعامل الثاني نجاح الفرق المغربية في التتويج بمختلف الألقاب القارية في أول نهائي خاضته.

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فقد سبق نادي نهضة بركان فرق الجيش الملكي، والرجاء، والوداد، ثم الكوكب المراكشي، والفتح الرباطي، و المغرب الفاسي، وجميعها توجت بلقبي دوري الأبطال، والكونفدرالية في ظهورها الأول بالمباريات النهائية.