"تطبيق تذكرتي" لحجز مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019

بات المصريون والعالم أجمع، قادرون على حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بعد إطلاق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.





ويدخل الزوار على الموقع الرسمي وهو " www.tazkarti.com " ويقوم المستخدم بتسجيل بياناته للحصول على "fan id" وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا.



