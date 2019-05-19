"تطبيق تذكرتي" لحجز مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019
الأحد 19/مايو/2019 - 09:01 م
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بات المصريون والعالم أجمع، قادرون على حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بعد إطلاق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.
ويدخل الزوار على الموقع الرسمي وهو "www.tazkarti.com" ويقوم المستخدم بتسجيل بياناته للحصول على "fan id" وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا.
وموقع تذكرتي هو أيقونة جديدة تنضم لمؤسسة إعلام المصريين والتي تسعى لإكمال مسيرة التطوير الشاملة التي تخص المواطن المصري والعربي، والتي بدأت من خلال تطبيق "ووتش إت" والمختص بمشاهدة جميع المسلسلات التي تعرض على القنوات التابعة للمجموعة.
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