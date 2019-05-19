رابط YaLLaKoRa مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة لايف مباراة الزمالك FiLGoaL يلا شوت الزمالك ZamaLeK El Le

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وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بالكونفدرالية بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، بهدف دون رد، فى مباراتى الذهاب والعودة من دور نصف النهائى، فيما تغلب نهضة بركان المغربى الصفاقسى التونسى بالفوز عليه بنتيجة 3 / 2، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة من نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

- موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

تُقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت المغرب أى الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

- ملعب مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

يلتقى الزمالك نظيره نهضة بركان على الملعب البلدى ببركان.

- القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

تُذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

- حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى

سيُدير المباراة تحكيميًا الحكم الزامبى جانى سيكازوى.

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