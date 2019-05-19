FiLGoaL يلا شوت الزمالك ZamaLeK El L رابط YaLLaKoRa مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة لايف مباراة الزمالك

القنوات الناقلة التي ستعرض متابعة مباراة الزمالك اليوم ضد بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، ستكون أولا هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، القناة الناقلة حصريا للبطولة، وستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت hd 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه رسميا.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الأحد 19-5-2019 مجانا ضد نهضة بركان بشكل مجاني، ستكون أولا هي قناة الأولى المغربية الأرضية، وذلك في ظل منح الكاف، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، على احد القنوات الأرضية، ومن المنتظر أن تكون بعض القنوات العالمية، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019 اليوم، من بينها قناة إدمان اربيذجان، على القمر الصناعي اوروبا ستار 1، وذلك على التردد 11175، حيث تقوم القناة في العديد من الأحيان بعرض المباريات مجانا، وفي حالة تواجد جديد سنقدمه لكم.





في مباريات دور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، تمكن نادي الزمالك المصري، من التغلب على النجم الساحلي التونسي، وذلك بنتيجة هدف دون رد، في مجموع مباراة الذهاب والإياب، وفي المقابل بركان المغربي، يدخل موعد مباراة الزمالك في النهائي الإفريقي، بعد تجاوز المربع الذهبي، على حساب الصفاقسي التونسي، بعد حسم الأمور في مجموع مباراة الذهاب والإياب، لصالحه وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.





مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

وصلت اليوم بعثة نادي الزمالك إلى المملكة المغربية، وبعد وصول الفارس الأبيض، خصصت إدارة نادي نهضة بركان استقبال كبير لبعثة الزمالك، وذلك من خلال تجهيز لهم فريقة موسيقية، واستقبلوهم “بالطبول في مطار وجدة الدولي لترحيب بيهم”.







