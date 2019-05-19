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‏ميسي يعادل رقم تيلمو زارا في الدوري الإسباني

الأحد 19/مايو/2019 - 08:54 م
‏ميسي يعادل رقم تيلمو زارا في الدوري الإسباني
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أحمد عصام
 
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عادل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني رقم الإسباني تيلمو زارا لاعب فريق أتليتكو بلباو السابق في بطولة الدوري الإسباني.

وتوج ليونيل ميسي هدافاً لموسم اللاليجا للمرة السادسة، مساوياً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم تيلمو زارا في تاريخ الليجا.

يذكر أن ميسي قد أنهى بطولة الدوري الإسباني متصدر بجدول الهدافين برصيد 36 هدفا، مبتعدا عن أقرب منافسيه بفارق 15 هدف.
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