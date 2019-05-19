المؤسسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة
الأحد 19/مايو/2019 - 08:48 م
Advertisements
Advertisements
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين (ذكور / إناث) في السعودية، وذلك للمواطنين اللذين ينطبق عليهم شروط شَغل الوظائف التي حددتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر موقعها الإلكتروني [email protected].
وقالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن التقديم على الوظيفة يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، ويشترط أن يكون المتقدم غير موظف حكومي، ويمكن لمن يشغل وظيفة على بند الأجور أو المستخدمين التقديم على المسابقة.
وبعد أن تتم عملية التسجيل على الموقع يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً، وعليه طباعته والاحتفاظ به وإرفاقه مع أوراقه الرسمية عند المقابلة.
Advertisements
المزيد عن: وظائف شاغرة وظائف ادارية وفنية شاغرة وظائف ادارية المملكة العربية السعودية المؤسسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية
- وظائف صحية شاغرة بالتدريب التقني
- "التدريب التقني" يعلن توافر وظائف في تخصّصات المحاسبة والإدارة المالية
- "التدريب التقني" تعلن عن وظائف إدارية وفنية "بنات"
- "التدريب التقني" تعلن عن توفر عدد من الوظائف الهندسية
- واس - السعودية| التدريب التقني يعلن عن توفر عدد من الوظائف النسائية
- وظائف إدارية وأمنية في "التدريب التقني"
- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن عن وظائف بالمملكة
- وظائف إدارية وتدريبية نسائية في التدريب التقني والمهني