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المؤسسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة

الأحد 19/مايو/2019 - 08:48 م
المؤسسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة
صورة أرشيفية
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين (ذكور / إناث) في السعودية، وذلك للمواطنين اللذين ينطبق عليهم شروط شَغل الوظائف التي حددتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر موقعها الإلكتروني [email protected].

وقالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن التقديم على الوظيفة يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلاً من واقع المؤهلات والخبرات، ويشترط أن يكون المتقدم غير موظف حكومي، ويمكن لمن يشغل وظيفة على بند الأجور أو المستخدمين التقديم على المسابقة.

وبعد أن تتم عملية التسجيل على الموقع يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً، وعليه طباعته والاحتفاظ به وإرفاقه مع أوراقه الرسمية عند المقابلة.
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