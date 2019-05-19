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بسمة وهبة تحتفل بنجاح "حكايات لطيفة وشيخ الحارة" بحضور نجوم الفن والإعلام

الأحد 19/مايو/2019 - 08:48 م
بسمة وهبة تحتفل بنجاح حكايات لطيفة وشيخ الحارة بحضور نجوم الفن والإعلام
حكايات لطيفة وشيخ الحارة
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الفجر الفني
 
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احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بنجاح الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه عبر قناة "القاهرة والناس"، وحقق نسب مشاهدة عالية منذ بدء عرضه في رمضان بالإضافة إلى الاحتفال بنجاح برنامج "حكايات لطيفة"، الذي تقدمه الفنانة لطيفة على قناة "دى ام سي" وذلك بحضور كوكبة من الفنانيين والشخصيات العامة.

وكان على رأس الحضور الفنانة لوسي والإعلامية ريهام سعيد، والمطربة لطيفة، إلهام شاهين، المنتج مدحت العدل، مصمم الأزياء هاني البحيري والفنان ماجد المصري وسيدة الأعمال عواطف سراج الدين والفنان خالد زكي إلى جانب الإعلامي تامر آمين ووائل الإبراشي والإعلامية جيهان منصور وسالي عبدالسلام والكاتبة اللبنانية نضال الأحمدية.

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة تقدم خلال شهر رمضان برنامج "شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.
بسمة وهبة تحتفل بنجاح "حكايات لطيفة وشيخ الحارة" بحضور نجوم الفن والإعلام
بسمة وهبة تحتفل بنجاح "حكايات لطيفة وشيخ الحارة" بحضور نجوم الفن والإعلام
بسمة وهبة تحتفل بنجاح "حكايات لطيفة وشيخ الحارة" بحضور نجوم الفن والإعلام
بسمة وهبة تحتفل بنجاح "حكايات لطيفة وشيخ الحارة" بحضور نجوم الفن والإعلام
بسمة وهبة تحتفل بنجاح "حكايات لطيفة وشيخ الحارة" بحضور نجوم الفن والإعلام
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