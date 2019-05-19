بسمة وهبة تحتفل بنجاح "حكايات لطيفة وشيخ الحارة" بحضور نجوم الفن والإعلام

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بنجاح الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه عبر قناة "القاهرة والناس"، وحقق نسب مشاهدة عالية منذ بدء عرضه في رمضان بالإضافة إلى الاحتفال بنجاح برنامج "حكايات لطيفة"، الذي تقدمه الفنانة لطيفة على قناة "دى ام سي" وذلك بحضور كوكبة من الفنانيين والشخصيات العامة.





وكان على رأس الحضور الفنانة لوسي والإعلامية ريهام سعيد، والمطربة لطيفة، إلهام شاهين، المنتج مدحت العدل، مصمم الأزياء هاني البحيري والفنان ماجد المصري وسيدة الأعمال عواطف سراج الدين والفنان خالد زكي إلى جانب الإعلامي تامر آمين ووائل الإبراشي والإعلامية جيهان منصور وسالي عبدالسلام والكاتبة اللبنانية نضال الأحمدية.



