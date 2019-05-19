الخيبري يقترب من المشاركة مع النصر

كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب عبدالله الخيبري من المشاركة أساسيًا مع فريقه في المباراة المرتقبة أمام نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





وأعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن جاهزية الخيبري لخوض اللقاء، بعد عودته من الإصابة، ويحسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق مصير اللاعب من المشاركة من عدمها.



