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الخيبري يقترب من المشاركة مع النصر

الأحد 19/مايو/2019 - 08:48 م
الخيبري يقترب من المشاركة مع النصر
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حسن شحاتة
 
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كشفت العديد من التقارير الصحفية، عن اقتراب عبدالله الخيبري من المشاركة أساسيًا مع فريقه في المباراة المرتقبة أمام نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.


وأعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن جاهزية الخيبري لخوض اللقاء، بعد عودته من الإصابة، ويحسم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق مصير اللاعب من المشاركة من عدمها.


وتبدو نسبة مشاركة الخيبري كأساسي كبيرة نظرًا لإصابة عبدالعزيز الجبرين في المباراة الختامية ببطولة الدوري، بالإضافة لضمان النصر التأهل لدور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد تسعة نقاط متفوقًا بفارق أربعة نقاط عن أقرب ملاحقيه.

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