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حلا شيحا عن محمد رمضان: "كداب بس عسل"

الأحد 19/مايو/2019 - 08:48 م
حلا شيحا عن محمد رمضان: كداب بس عسل
حلا شيحا عن محمد رمضان
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "زلزال"، تغزل "صافية" حلا شيحة، في "محمد حربي" محمد رمضان، قائلة: "كداب بس عسل"، وذلك بعد وقوعها في حبه وتحقيق منامها الذي اعتبرته بشرى بزواجها منه، ثم رؤيته في الواقع وتطور العلاقة بينهما.



يقف "محمد حربي" بجانب "صافية" ووالدتها بعد وفاة والدها "محرم"، وفي الوقت نفسه يتعرض للظلم من "خليل السواح" ماجد المصري، بمنعه من دخول منطقته "العياط"، فيبحث عن مكان ليسكن فيه، ويحاول إقناع صاحب "قهوة" ليتركه ينام بداخلها في مقابل ترتيبها حتى الصباح.



"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته محمد رمضان، ماجد المصري، حلا شيحة، هنادي مهنى، يوسف عثمان، أحمد صيام، منى عبد الغني، سامي عبد الحليم، وعدد آخر من النحوم.

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