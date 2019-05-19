بلدية بنزرت تعلن عن إتمام تجهيز كامل أسطولها بنظام تحديد المواقع

أعلنت بلدية بنزرت اليوم الأحد 19 ماي 2019، عن إتمام تجهيز كامل أسطول مركبات بلديّة بنزرت (سيارات إدارية و شاحنات) بنظام تحديد المواقع (GPS).





و أفادت البلدية بأن ذلك بهدف التحكم في المصاريف، و متابعة سير عمل مختلف المصالح وخاصة عملية رفع الفضلات و تغطية جميع النقاط، حسب الإعلان .



