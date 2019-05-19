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بلدية بنزرت تعلن عن إتمام تجهيز كامل أسطولها بنظام تحديد المواقع

الأحد 19/مايو/2019 - 07:38 م
بلدية بنزرت تعلن عن إتمام تجهيز كامل أسطولها بنظام تحديد المواقع
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مروى الجلاصي
 
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أعلنت بلدية بنزرت اليوم الأحد 19 ماي 2019، عن إتمام  تجهيز كامل أسطول مركبات بلديّة بنزرت (سيارات إدارية و شاحنات) بنظام تحديد المواقع (GPS).

و أفادت البلدية بأن ذلك بهدف التحكم في المصاريف، و متابعة سير عمل مختلف المصالح وخاصة عملية رفع الفضلات و تغطية جميع النقاط، حسب الإعلان .

ويذكر بأن خطوة تجهيز كامل أسطول مركبات بلديّة بنزرت بنظام تحديد المواقع (GPS)، تأتي بعد أيام من إطلاق خدمة الويفي المجاني بساحة الفنون.
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