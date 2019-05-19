تذكرتي.. نظام لحجز تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية أونلاين

قامت شركة تذكرتي، بالإعلان عن تشغيل نظام تذكرتي أونلاين للحصول على بطاقة المشجع، وحجز تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية توتال 2019 أونلاين عبر الإنترنت، ويعتبر تذكرتي من أحدث الأنظمة الإلكترونية للحجز .





جدير بالذكر أن خصص موقع تذكرتي خطًا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات ورقمه 15355.





طرق حجز تذكرة كأس الأمم الإفريقية من خلال موقع "تذكرتي":-

- قم بتسجيل الدخول إلى موقع تذكرتي .

- أذهب إلى صفحة المباريات، ثم قم بالبحث عن المباراة التي تريدها.

- في قائمة المباريات، في السجل الخاص بالمباراة المطلوبة، أنقر حجز التذكرة.

- قم باختيار فريقك وعدد التذاكر لكل فئة أو درجة، ثم أنقر حجز التذكرة.

- قم بتخصيص كل تذكرة للأشخاص المطلوبين سواء لنفسك أو للمرافقين، كما يمكنك تخصيص تذاكر لمشجعين أخر، فقط قم بإدخال رقم المشجع الذي تريده، ثم أنقر إضافة مشجع أخر.

- لحجز تذكرة المباراة أخرى، أنقر حجز مباراة أخرى، ثم قم بإتباع نفس الخطوات السابقة لإضافة تذاكر لمباريات أخرى.

- عند الانتهاء من إضافة التذاكر التي تريدها لسلة التسوق، أنقر استكمال الشراء.

- قم براجعة تفاصيل طلب الشراء الخاص بك، ويمكنك إضافة أو حذف تذاكر من سلة التسوق، أو إضافة تذاكر لمباريات أخرى.

- أنقر لتأكيد





منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولي

فروع أورنج التالية: (مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقي - وسط المدينة - الزمالك - المهندسين - المنيل - العباسية - شبرا - 6 أكتوبر - الهرم - المعادي - المقطم - الإسكندرية - الإسماعيلية - السويس).





‎منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية و الثالثة:

جميع مراكز الشباب الآتية: (مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأوليمبي بالمعادي - نادي منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحي السادس بأكتوبر - نادي أصحاب الجياد بسموحة - نادي الشمس).