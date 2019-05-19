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الزناتي: فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين مساء غد

الأحد 19/مايو/2019 - 07:38 م
الزناتي: فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين مساء غد
فرقة مطروح للفنون الشعبية
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ميسون أبو الحسن
 
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صرح حسين الزناتي السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة النشاط، بأن النقابة تستضيف غدًا الإثنين الموافق ١٥ رمضان، عرضًا فنيًا لفرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.


وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن ذلك جاء بعد موافقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على إقامة ٤ عروض فنية في شهر رمضان، لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة للعامة لقصور الثقافة، تم تنظيم حفلين منهما لفرقتي العريش وسوهاج للفنون الشعبية، وذلك يومي ١١ و ١٣ رمضان، ويتبقى عرضًا آخر بعد عرض فرقة مطروح للفنون الشعبية، يوم 18 من رمضان، لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية.


وأضاف "الزناتي' أن هذه العروض تأتي على أثر التعاون المثمر مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور عواض، الذي لا يألوا جهدًا في تقديم الفن الراقي الهادف للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان على مسرح نقابة الصحفيين.


وأكد السكرتير العام المساعد، أن مسرح النقابة تحول في الفترة القليلة الماضية إلى منارة جديدة لتقديم الفن الراقي، والقيام بدوره التوعوى المنوط به.


ولفت "الزناتي" إلى أن الزميل الكاتب الصحفي إيهاب شام، كان له دورًا كبيرًا في الاتفاق الذي جرى بين هيئة قصور الثقافة ونقابة الصحفيين؛ لتقديم هذه العروض على مسرحها.
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المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيين فرقة مطروح للفنون الشعبية ضياء رشوان حسين الزناتي الفجر
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