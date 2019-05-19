يلا شوت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY لايف

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مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر 19-5-2019 نهائي الكونفدرالية









موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان ليوم





البطولة : نهائي الكونفدرالية





القنوات : بي ان سبورت





المعلق : غير معروف





الساعة : 24:00 مساء بتوقيت مصر





الساعة : 01:00 مساء بتوقيت السعودية







