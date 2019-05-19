ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد حجازي: أنا أهلاوي حتى النخاع

الأحد 19/مايو/2019 - 07:34 م
أحمد حجازي: أنا أهلاوي حتى النخاع
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أكد أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب مصر، أنه أهلاوي حتى النخاع، ومحب للقلعة الحمراء منذ الصغر.

وقال حجازي ردا على سؤال رامز جلال في برنامج رامز في الشلال أنت أهلاوي أو زملكاوي: أنا أهلاوي حتى النخاع".

وكان حجازي قد انضم للأهلي في موسم 2015 قادما من فيورنتينا الإيطالي، وقدم مستوى جيد مع المارد الأحمر قبل أن ينتقل للدوري الإنجليزي
Advertisements
المزيد عن: وست بروميتش ألبيون منتخب مصر كورة رياضة أحمد حجازي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
12:00
2
ريال بيتيس
إيبار
2
x
16:15
2
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا