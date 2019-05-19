أحمد حجازي: أنا أهلاوي حتى النخاع
الأحد 19/مايو/2019 - 07:34 م
الفجر الرياضي
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أكد أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي ومنتخب مصر، أنه أهلاوي حتى النخاع، ومحب للقلعة الحمراء منذ الصغر.
وقال حجازي ردا على سؤال رامز جلال في برنامج رامز في الشلال أنت أهلاوي أو زملكاوي: أنا أهلاوي حتى النخاع".
وكان حجازي قد انضم للأهلي في موسم 2015 قادما من فيورنتينا الإيطالي، وقدم مستوى جيد مع المارد الأحمر قبل أن ينتقل للدوري الإنجليزي
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