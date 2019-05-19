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أحمد حجازي يستغيث بعد سقوطه في المياه بـ"رامز في الشلال"

الأحد 19/مايو/2019 - 07:33 م
أحمد حجازي يستغيث بعد سقوطه في المياه بـرامز في الشلال
رامز في الشلال
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الفجر الفني
 
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سخر الفنان رامز جلال، من اللاعب أحمد حجازي، مدافع المنتخب المصري لكرة القدم، الذي حل ضيفه اليوم في برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال".

حيث سقط اللاعب أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي، من أعلى كوبري رامز في الشلال وذلك خلال برنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" وبدأ في الصراخ والاستغاثة للخروج من المياه بسرعة. 


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