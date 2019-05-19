أول تعليق من زيدان بعد خسارة ريال مدريد

صرح زين الدين زيدان المدير الفني ل​ريال مدريد​ الإسباني عقب الخسارة بثنائية نظيفة من ​ريال بيتيس​ في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني بأنه حان وقت العمل.





وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب اللقاء :" الأمر ليس أننا لا نريد ولكن لا نستطيع، أفضل شيء حدث حالياً هو أن الموسم انتهى، والآن سنبدأ بالتفكير في الموسم القادم".





وأضاف : " لا يوجد أعذار ولكن أنا متأكد أننا سنعود أقوى، لا يمكن أن ننسى هذا الموسم، يجب أن لا ننساه لنحاول أن نتطور وأن نكون أفضل، فتحفيز هذه المجموعة ونحن لا نلعب من أجل شيء أمر صعب ومعقد جداً".





وعن المباراة الأخيرة لنافاس وبيل، قال زيدان :" لا أعلم، سنرى ما سيحدث لاحقاً، وأنا آسف لأنني لم أُشرك بيل اليوم ولكن أنا المدرب وأنا اتخذ القرارات حسب ما أرى من اللاعبين بشكلٍ يومي وحسب حاجتنا في المباراة، ولكنه حقق الكثير من الأمور في الماضي ولكن أنا لا أُشرك لاعباً من أجل ماضيه، نحن نفكر بالحاضر والمستقبل وليس الماضي".





وتابع :" بعد كل شيء سيء يحدث شيء جيد، الآن يجب أن نعمل لنُسعد الجمهور مرة أخرى، يجب علينا العمل كثيراً من أجل إسعاد الجماهير، نريد تغيير بعض الأمور في قائمة الفريق وسنقوم بعمل ذلك".





واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : " هناك مشروع جديد وهناك ثقة بي والآن حان وقت العمل، أنا المدرب ولدي أفكاري ولن أغير ذلك، الموسم القادم سنقوم بعمل بعض التغييرات ولكن لن نقوم بتغيير الفريق بالكامل".