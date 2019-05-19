حريق يلتهم خيمة رمضانية في الخبر

أخمدت فرق الدفاع المدني في الخبر حريقاً اندلع في خيمة رمضانية اليوم (الأحد).





وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن لم ينتج عن الحريق أي إصابات.



