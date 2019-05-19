ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حريق يلتهم خيمة رمضانية في الخبر

الأحد 19/مايو/2019 - 07:29 م
حريق يلتهم خيمة رمضانية في الخبر
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

أخمدت فرق الدفاع المدني في الخبر حريقاً اندلع في خيمة رمضانية اليوم (الأحد).


وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن لم ينتج عن الحريق أي إصابات.


Advertisements
المزيد عن: خيمة رمضانية حريق الخبر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
12:00
2
ريال بيتيس
إيبار
2
x
16:15
2
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا