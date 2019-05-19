حريق يلتهم خيمة رمضانية في الخبر
الأحد 19/مايو/2019 - 07:29 م
الفجر السعودي
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أخمدت فرق الدفاع المدني في الخبر حريقاً اندلع في خيمة رمضانية اليوم (الأحد).
وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن لم ينتج عن الحريق أي إصابات.
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