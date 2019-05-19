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علقة موت من أحمد حجازي لرامز جلال بعد اكتشاف مقلبه

الأحد 19/مايو/2019 - 07:26 م
علقة موت من أحمد حجازي لرامز جلال بعد اكتشاف مقلبه
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الفجر الرياضي
 
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لقن أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون ومنتخب مصر، الفنان رامز جلال، علقة ساخنة، بعد اكتشاف مقلبه في برنامج "رامز في الشلال"، والذي يتم تصويره في إندونيسيا.

 

وأصيب حجازي، بحالة رعب شديدة فور سماعة صوت الغوريلا، وردد الشهادتين، وحاول الهروب لولا أن فريق رامز جلال، أعاق هروبه.

 

وبعد كشف رامز جلال، عن المقلب قام بتلقينه عددا من اللكمات وحاول رامز تهدئته.

 

وسأله رامز جلال انت أهلاوي أو زملكاوي، قبل أن يجيب حجازي: أنا أهلاوي حتى النخاع.

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المزيد عن: كورة رياضة رامز في الشلال أخبار الرياضة أحمد حجازي
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