سامح مصطفى: تذكرة السينما بـ 5 جنيه.. والفرحة مش بفلوس

أعرب المخرج سامح مصطفى عن سعادته بأول خطوة على درب النهضة السينمائية الجديدة، المتمثلة في مبادرته بحب السيما، وذلك بعد توقيع إتفاقية تعاون ثلاثيه بينه وبين نقابة المهن السينمائية ومؤسسة وعي للتنمية المجتمعية، لتقديم مشروع متكامل لتطوير الاستراتيجية الإنتاجية فى مجال السنيما.









وقال سامح مصطفى في بيان صحفي، إنه بدأ العمل بحماس شديد والتحضير لأول أفلام المبادرة والذي يشمل علي مفاجأة كبيرة تغير تكنيك العرض السينمائي مما يعد سابقه جديده في مصر والوطن العربي.









وأشار سامح مصطفى، أن مبادرة بحب السيما، تضع نصب عينيها ذوي الإحتياجات الخاصة بإعتبارها أحد المحاور الهامة، مشددًا على أن ذلك من القضايا التي تهتم بها المبادرة وتحرص عليها بشدة، حتى لا تكون السينما قاصرة على فئة معينة وتُحرم أخرى.









وتابع سامح: أن مبادرة بحب السيما تعلن عن رغبتها في التواصل بمن لديهم مواهب فنية في أي فرع من فروع الإنتاج السينمائي سواء كتابة السيناريو أو التمثيل أو الغناء أو التأليف الموسيقي والغنائي، على أن يكون التواصل من خلال صفحة بحب السيما علي فيسبوك.





يأتي ذلك فى إطار مواكبة حرص الدولة وإهتمام القيادة السياسية بإعادة صياغة الشخصية المصرية وبناء الإنسان المصري الحديث ووضع مصر على خريطة الإنتاج السينمائى العالمي ولعب دورها الريادي على مستوى الوطن العربي فى ظل الإحداثيات الجديدة والسريعة.









مشروع "بحب السيما" يهدف إلى إنتاج 12 فيلمًا سنويًا يتم عرضها في أنحاء الجمهورية خاصة المحافظات والمدن والقرى التي لا يوجد بها دور للسينما بأسعار رمزية تصل إلى (5 جنيهات) للتذكرة، وتحت شعار (الفرحة مش بفلوس)، الأمر الذي سيساهم في خلق مصادر جديدة للدخل القومي وأيضا للأفراد من خلال توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع ودعمهم لتحقيق مشاركة مجتمعية حقيقية.