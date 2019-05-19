شاهد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم مجانا| موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبركان

ماهي أسماء وتردد اليوم الأحد 19/5/2019؟ هو ما يبحث عليه محبي القلعة البيضاء في جوجل اليوم، بجانب موعد مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ونهضة بركان المغربي، في دربي عربي، يجمع الفريقين في مباراة الذهاب، من موعد مباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019، والتي يستقبل من خلالها بركان المغربي ضيفه الزمالك المصري، على أضرية الملعب البلدي ببركان، في مواجهة الذهاب، التي سيدخلها كل طرف بشعار تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل التقرب من التتويج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي، قبل موعد مباراة الإياب بالجمهورية المصرية.

توقيت مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

بداية متابعة مباراة الزمالك اليوم ضد نهضة بركان، في مباراة الذهاب من مباراة نهائي كاس الاتحاد الإفريقي “كأس الكونفدرالية”، يدخلها ممثل الكرة المغربية بركان، بعد التغلب في الدور الماضي، على حساب حساب الصفاقسي التونسي، بعد حسم الأمور لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مجموع مباراة الذهاب والإياب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ونهضة بركان مباشرة اليوم الأحد، ستكون هي قناة بي إن سبورت hd 1، وسيتواجد في التعليق على مباراة اليوم بين نهضة بركان والزمالك، كل من المعلق المصري علي محمد علي، وذلك عبر القناة الصوتية الأولى، فيما سيتواجد في التعليق عبر القناة الصوتية الثانية، المعلق المغربي جواد بده.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بخصوص القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا اليوم، ستكون أولا هي قناة الريضاية المغربية TNT، في ظل منح الكاف حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والمهور مجانا، ومن هنا تجدون المزيد من

كما ستكون بعض القنوات المفتوحة العالمية، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة اليوم، وفي حالة تواجد سنقدمه لكم فتابعونا.



