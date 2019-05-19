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مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر مع أحمد حجازي MBC مصر YouTube

الأحد 19/مايو/2019 - 07:13 م
مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر مع أحمد حجازي MBC مصر YouTube
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، حيث يحل أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ومنتخب مصر، ضيفًا جديدًا على الحلقة الحادية عشر المقرر عرضها بعد دقائق.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.
المغامرة الحقيقية.


MBC Masr

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