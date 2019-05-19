مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك نهضة بركان.. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر عبر bEiN SpOrTs

أعلنت إحدى القنوات الفضائية التي تبث على القمر الصناعي نايل سات بثها لمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية والتي تجمع بين فريقي نادي الزمالك ونهضة بركان.

ومن المنتظر أن تبث المباراة على الهواء مباشرة على القمر الصناعي نايل سات والهوت بيرد بالإضافة إلى العرب سات ويمكن إستقبال قناة الرياضية المغربية 3 على تردد 11476.

وسوف تبدأ مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش.

وتبحث الجماهير البيضاء قبل كل مباراة لفريقها عن القنوات المفتوحة التي ستمكنهم من متابعة معشوقهم الأول والأخير مدرسة الفن والهندسة.

وفي خدمة يقدمها موقع " الفجر الرياضي " للجماهير العاشقة للمارد الأبيض نشرنا لكم في السطور أعلاه تردد قناة المغربية الرياضية 3 التي ستقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر 3 أقمار صناعية مختلفة.