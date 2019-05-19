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الإمام الأكبر: الشرق علم الغرب 8 قرون ولم يهدمه

الأحد 19/مايو/2019 - 07:04 م
الإمام الأكبر: الشرق علم الغرب 8 قرون ولم يهدمه
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داليا الحسين
 
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الشرق علم الغرب 8 قرون ولم يهدمه، وهذا تغير الأن وأصبحنا نسير في اتجاه الغرب.

وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأحد أن الديمقراطية المزعومة هي من جاءت بالجيوش الأمريكية إلى العراق، معلقًا: " علمونا الديمقراطية ! ولا كسرونا وخدوا كل اللي عندنا وتركونا نضرب في بعض !.. هي ديه المساواة ".

وأشار إلى أن زعامة العالم الجديد تقوم على صراع الحضارات، وأن هناك حضارة واحدة هي التي يجب أن تسود العالم وهي الحضارة الأمريكية، مردًفا: " حتى أوروبا مطلوب منها تدور في فلك حضارة أمريكا".
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