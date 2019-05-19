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شيخ الأزهر: نظام الأمم المتحدة قائم على الظلم

الأحد 19/مايو/2019 - 06:55 م
شيخ الأزهر: نظام الأمم المتحدة قائم على الظلم
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داليا الحسين
 
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف إن الغرب لم يستطع تحقيق المساواة بداية من الثورة الفرنسية، التي أدت إلى مقتل آلاف الأشخاص. 

وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأحد أن نظام الأمم المتحدة الذي ظهر عام 1948، الذي تقوم مهمته على تطبيق المساواة بين الناس وتطبيق الحريات والسلم والأمن والأمان، تكوينه الأساسي قائم على ظلم.

وأوضح أن 5 دول فقط في الأمم المتحدة هم الذين يؤثروا ويرهبوا 193 دولة اخرى لتحقيق ما تريده الدول الخمسة أو ثلاثة، متسائلًا: "هل هذه مساواة؟".
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المزيد عن: شيخ الأزهر العدل أخبار مصر أحمد الطيب
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