يتسع لـ 12 ألف مصلي .. "مسجد الفتاح العليم" أكبر صرح ديني في الشرق الأوسط

أقيم مسجد الفتاح العليم على مساحة 106 أفدنة أي 250 ألف متر، كأكبر صرح ديني في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم افتتاحه في السابع من يناير 2019 مع كاتدرائية ميلاد المسيح بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

التصميم الداخلي

تبلغ مساحة المصلى الخاصة بالمسجد 2 ونصف فدان، لتشغل المساحة المتبقية منه مهبطًا للطائرات ودارين للمناسبات وبدرومًا أرضيًا لتقديم خدمات المسجد بالكامل.

ويتسع صحن المسجد لاستيعاب أكثر من 12 ألف مصلي، ويتكون من بدروم على مساحة 6325 متر مربع، وأرضي يضم صحن المسجد على مساحة 6352 متر مربع.

ويتسع المسجد لعدد 6300 مصلي، ويضم إلى جانب ذلك مدخل جانبي لمصلى السيدات بالدور الأول، ومساحة الصلاة الخارجية وهي 3400 متر مربع تتسع لـ 3400 مصلي.

كما يضم البدروم مصلى رجال يتسع لـ 1200 مصلي، فيما يتسع مصلى السيدات لـ 300 مصلي، و2 ميضة للرجال و2 ميضة للنساء.

محتوياته

ويضم المسجد متحف رسالات سماوية ودار تحفيظ قرآن ومستوصف و4 مآذن بارتفاع 90 متر وتم الوصول إلى ارتفاع 30 متر حاليًا للمئذنة وقبة رئيسية لصحن المسجد بقطر 33م وارتفاع 28م، وقباب ثانوية لصحن المسجد عدد 4 قباب بقطر 12 ونصف وارتفاع 10م، كما يتضمن المسجد 4 مآذن بارتفاع 90 متر للآذنة.

القبة الرئيسة للمسجد قطرها 33 متر، بالإضافة إلى 4 قباب، و10 قباب على الأسوار الخارجية، مضيفًا أن المسجد به 520 وحدة إضاءة، و176 عمود ديكوري بارتفاع يصل إلى 6 متر، والمسجد له 5 مداخل وكل مدخل مزود بأسانسير يصل للدور الثاني.

مهمة بناؤه

وأنجز مهمة بناء مسجد الفتاح العليم، أكثر من 1500 شخصًا تمكنوا من تشطيب وإنهاء تنفيذه ليتم افتتاحه رسميًا بالتزامن مع احتفالات عيدالميلاد المجيد.

مسجد الدولة

وتم تخطيط المسجد يصبح مسجد الدولة وهو جامع شامل لكل الاحتياجات سواء الصلاة أو ما يتعلق بالمناسبات المختلفة أو الجنازات الرسمية.