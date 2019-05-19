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بث مباشر.. الحلقة الـ 14 من برنامج رامز في الشلال (أحمد حجازي) منقول عبر قناة MBC Masr

الأحد 19/مايو/2019 - 06:07 م
بث مباشر.. الحلقة الـ 14 من برنامج رامز في الشلال (أحمد حجازي) منقول عبر قناة MBC Masr
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الفجر الفني
 
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نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، حيث سيكون نجم الحلقة الـ 14 هو اللاعب أحمد حجازي،  ويتم عرض الحلقة الجديدة الآن.


يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.





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