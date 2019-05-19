جولة ميدانية لمحافظ الفيوم لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية (صور)

قام اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بجولة ميدانية، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها، وأعمال الرصف الجديدة بعدد من الشوارع بمدينة الفيوم.





حيث قام محافظ الفيوم بمتابعة أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى السنترال وتطويرالمنطقة المحيطة به، بحضور المهندسة إيمان موسي مفتش بمشروعات الري المسئولة عن متابعة الأعمال، وأوضح المحافظ أنه سيتم إحلال وتجديد كوبري السنترال بشكل كامل نظرًا لوجود بعض التصدعات والشروخ بالكوبرى، كما سيتم توسعته ليصبح عرضه 30 مترًا بدلًا من 15 متر، وذلك بهدف تحقيق السولة المرورية بهذه المنطقة الحيوية، مشيرًا أن أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة سيتم تنفيذها على 3 مراحل.





كما سيتم تجميل وتطوير المنطقة المحيطة بالكوبري من شارعي الجمهورية والحرية، وأصدر المحافظ توجيهاته للمهندسة المسئولة عن الأعمال بالتنسيق مع إدارة المرور لتشغيل الكوبرى بشكل جزئى حتى لا تؤثر أعمال الإحلال والتجديد على حركة مرور السيارات والمارة بالمنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية المطلوبة وتنفيذ الأعمال على أكمل وجه خلال الفترة الزمنية المقررة.



