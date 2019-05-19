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صحة البحر الأحمر: إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (صور)

الأحد 19/مايو/2019 - 05:49 م
صحة البحر الأحمر: إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (صور)
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محمد طه
 
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أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بإعدام كمية من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

وكلف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتورة نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي، وإدارة مراقبة الأغذية ومفتشي الأغذية بإدارة سفاجا الصحية بحملات مكثفة، على أماكن تداول الأغذية بمدينة سفاجا.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم المرور على عدد 6 منشآت تداول أغذية وتم ضبط وإعدام 81 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف مرعي، أنه تم سحب 3 عينات لإرسالها للفحص بمعامل وزارة الصحة، فضلا عن تحرير 3 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية.

وأشار مرعي إلى أن صحة البحر الأحمر تواصل جهودها في ضبط الأغذية الفاسدة، من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الأمراض الناتجة عن تناول الأغذية والمشروبات المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.
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