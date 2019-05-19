نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 19/5/2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد، الرابع عشر من شهر رمضان.





عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، لقاءًا موسعاً مع ممثلي هيئة معارض فرانكفورت الألمانية برئاسة أو بيم عضو مجلس إدارة الهيئة لاستعراض خطة الهيئة لإقامة معرض تجاري دولي للصناعات النسيجية في مصر خلال الفترة المقبلة.





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توريد ما يقرب من 2.2 مليون طن قمح محلي من المزارعين منذ فتح باب التوريد في منتصف أبريل، وذلك في إطار متابعة ورصد توريدات القمح المحلي لموسم 2019 .





قام المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لمجمع غازات الصحراء الغربية بالأسكندرية التابع للشركة المصرية للغازات الطبيعية " جاسكو".







