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دي بروين يودع كومباني بكلمات مؤثرة

الأحد 19/مايو/2019 - 05:47 م
دي بروين يودع كومباني بكلمات مؤثرة
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ريهام عبدالمحسن
 
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ودع البلجيكي ​كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي زميله ​فينسينت كومباني برسالة مميزة ومؤثرة وتمنى له التوفيق في المستقبل.

وقال دي بروين لكومباني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"لعبت لمدة 10 سنوات مع هذا الرجل لنادي ودولة. ويا لها من ميزة، لاعب كبير، شخصية كبيرة وزعيم كبير. تعلمت الكثير منك. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".

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