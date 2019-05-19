دي بروين يودع كومباني بكلمات مؤثرة



وقال دي بروين لكومباني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"لعبت لمدة 10 سنوات مع هذا الرجل لنادي ودولة. ويا لها من ميزة، لاعب كبير، شخصية كبيرة وزعيم كبير. تعلمت الكثير منك. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".





ودع البلجيكي ​كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي زميله ​فينسينت كومباني برسالة مميزة ومؤثرة وتمنى له التوفيق في المستقبل.