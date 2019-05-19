دي بروين يودع كومباني بكلمات مؤثرة
الأحد 19/مايو/2019 - 05:47 م
ريهام عبدالمحسن
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ودع البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي زميله فينسينت كومباني برسالة مميزة ومؤثرة وتمنى له التوفيق في المستقبل.
وقال دي بروين لكومباني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"لعبت لمدة 10 سنوات مع هذا الرجل لنادي ودولة. ويا لها من ميزة، لاعب كبير، شخصية كبيرة وزعيم كبير. تعلمت الكثير منك. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".
وقال دي بروين لكومباني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام :"لعبت لمدة 10 سنوات مع هذا الرجل لنادي ودولة. ويا لها من ميزة، لاعب كبير، شخصية كبيرة وزعيم كبير. تعلمت الكثير منك. أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".
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