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الاتحاد المصري للدراجات يعتمد التشكيل الجديد لفرع بورسعيد 

الأحد 19/مايو/2019 - 05:45 م
الاتحاد المصري للدراجات يعتمد التشكيل الجديد لفرع بورسعيد 
صورة أرشيفية
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محمد عزام
 
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اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، تشكيل منطقة بورسعيد للدراجات الجديد، وأرسل خطابًا لمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتشكيل.

وجاء تشكيل منطقة بورسعيد للدراجات كالتالى: أحمد منصور رئيسا للفرع، عصام معوض سكرتيرا عام، أيمن الدسوقي أمين صندوق، والأعضاء كلا من "أحمد علاء أبوصير، احمد الخضري بدير، أحمد زكريا موسى".

وكان الاتحاد المصري للدراجات قد اعتمد فرع بورسعيد خلال جلسته ال ١٤ خلال شهر أكتوبر الماضي وأرسل خطابه بتاريخ ١٣ مايو الجاري.

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