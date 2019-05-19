"عبدالله" طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان إلكترونيًا بالفيوم "الفترة المسائية"
الأحد 19/مايو/2019 - 05:45 م
ريهام على
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تابع ظهر اليوم الأستاذ محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، الأمتحانات بالفترة المسائية.
وأكد على أن جميع الطلاب يؤدون الأمتحان خلال الفترة المسائية إلكترونيا بالفيوم، حيث تابع لجنة مدرسة الفيوم الثانوية بنات ولجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية ويؤدي بهما جميع طلاب المدارس الخاصة الأمتحان على مستوى المحافظة، وقام جميع الطلاب بآداء الامتحان إليكترونيًا.
وأصدر وكيل تعليم الفيوم توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الأمتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.
وأكد على أن جميع الطلاب يؤدون الأمتحان خلال الفترة المسائية إلكترونيا بالفيوم، حيث تابع لجنة مدرسة الفيوم الثانوية بنات ولجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية ويؤدي بهما جميع طلاب المدارس الخاصة الأمتحان على مستوى المحافظة، وقام جميع الطلاب بآداء الامتحان إليكترونيًا.
وأصدر وكيل تعليم الفيوم توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من التهوية والإضاءة، وأكد على الالتزام بالقواعد والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، وحث الطلاب بضرورة التركيز أثناء الإجابة على أسئلة الأمتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.
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