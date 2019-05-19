مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من البرنسيسة بيسة

تعرض الحلقة التاسعة من مسلسل

البرنسيسة بيسة

للنجمة مي عز الدين على شاشة قناة الحياة بشكل حصري في تمام الساعة التاسعة مساء.





" البرنسيسة بيسة " هو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى .