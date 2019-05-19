أخر تحديث.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 5/19/ 2019
الأحد 19/مايو/2019 - 05:36 م
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الريال السعودى خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، وسجل البنك المصري الخليجي أعلى سعر للشراء بنحو 4.54 جنيه، بينما سجل البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر للبيع بقيمة 4.55 جنيه لتصبح أسعار صرف الريال السعودي وفقا لأخر تحديث كالتالي:
سعر الريال السعودى في البنك المركزي
4.60 جنيه للشراء
4.64 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
4.53 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك مصر
4.52 جنيه للشراء
4.55 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
4.5 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك عودة:
4.53 جنيه للشراء
سعر الريال السعودى في البنك الأهلى اليونانى بمصر:
4.51 جنيه للشراء
سعر الريال السعودى في البنك المركزي
4.60 جنيه للشراء
4.64 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
4.53 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك مصر
4.52 جنيه للشراء
4.55 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
4.5 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك عودة:
4.53 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي CIB:
4.51 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك البركة:
4.47 جنيه للشراء
4.6 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي:
4.53 جنيه للشراء
4.51 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك البركة:
4.47 جنيه للشراء
4.6 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي:
4.53 جنيه للشراء
4.57 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلى اليونانى بمصر:
4.51 جنيه للشراء
4.57 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس:
4.52 جنيه للشراء
4.52 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول:
4.51 جنيه للشراء
4.51 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى في البنك العربي الافريقي:
4.5 جنيه للشراء
4.5 جنيه للشراء
4.56 جنيه للبيع
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