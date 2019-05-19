ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدير أمن الجيزة يتفقد موقع تهشم أتوبيس الهرم

الأحد 19/مايو/2019 - 05:35 م
مدير أمن الجيزة يتفقد موقع تهشم أتوبيس الهرم
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
تفقد اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، موقع انفجار جسم غريب، وتهشم زجاج أتوبيس سياحي، بمنطقة الهرم.

كان أصيب عدد من الأشخاص، إثر انفجر جسم غريب، أسفر عن تهشم زجاج أتوبيس سياحي، يستقله ٢٥ فردا من جنوب إفريقيا، وسيارة ملاكي يستقلها 4 مصريين.

الإصابات معظمها خدوش نتيجه تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.
Advertisements
المزيد عن: تهشم زجاج انفجار جسم غريب الدوش الجيزة أخبار أتوبيس الهرم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
12:00
2
ريال بيتيس
إيبار
2
x
16:15
2
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا