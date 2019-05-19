مدير أمن الجيزة يتفقد موقع تهشم أتوبيس الهرم
الأحد 19/مايو/2019 - 05:35 م
إيمان عبد العاطي
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تفقد اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، موقع انفجار جسم غريب، وتهشم زجاج أتوبيس سياحي، بمنطقة الهرم.
كان أصيب عدد من الأشخاص، إثر انفجر جسم غريب، أسفر عن تهشم زجاج أتوبيس سياحي، يستقله ٢٥ فردا من جنوب إفريقيا، وسيارة ملاكي يستقلها 4 مصريين.
الإصابات معظمها خدوش نتيجه تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.
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