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ميسي يصدم مبابي ويقترب من حسم صراع الحذاء الذهبي

الأحد 19/مايو/2019 - 05:32 م
ميسي يصدم مبابي ويقترب من حسم صراع الحذاء الذهبي
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الفجر الرياضي
 
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اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني من اقتناص الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية في الموسم الحالي.

وسجل النجم الأرجنتيني هدفين أمام إيبار ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى 36 هدفًا، محلقًا في صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة المحلية، كما وسع الفارق أمام مبابي إلى أربعة أهداف، في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

ورفع ميسي رصيده من النقاط في سباق الحذاء الذهبي إلى 72 نقطة، بينما يمتلك مبابي أقرب ملاحقيه 64 نقطة، بعدما سجل 32 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ويحتاج لتسجيل أربعة أهداف على الأقل في مواجهة فريقه الأخيرة أمام ستاد ريمس لمعادلة رقم ميسي، ومشاركته الحذاء الذهبي.

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