عمال مياه الفيوم يواجهون حرارة الجو في نهار رمضان بتنفيذ خطوط مياه للشرب

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فى ظل ارتفاع درجات الحرارة خاصة فى نهار رمضان المعظم واجه عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم هذه الموجات بالعمل الجاد والشاق من أجل خدمة أهالينا داخل المحافظة فى مد خطوط جديده وتنفيذ أعمال الصيانه للخطوط التى تحدث بداخلها انفجارات بكافة قرى وعزب ونجوع المحافظة.



قال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن عمال الشركة وخاصة فرق الصيانة لا تعرف طعم للأجازات أو الراحات فى حالات الطوارئ القصوى وتحت اشاعات الشمس وفى نهار رمضان والتى تستلزم تواجد فرق الصيانة فهدفنا الأول والأخير خدمة المواطنين والأرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها الشركة فى توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن ومطابق لكافة المواصفات المطلوبة.



وأضاف درة أن الشركة تسعى جاهدة فى تنفيذ خطوط المد والتدعيم على نفقة الشركة فى حدود المتاح من أجل تزويد العزب بهذه الخطوط التى بدورها تعمل على زيادة الضغوط حيث تم تغذية خط ٦ بوصة من خط مياه رئيسى قطرة ٤٠٠ مم بطول ١٠٠ متر تقريبا وذلك لتغذية عزب البرنسيسة وعبدالحميد القاسى ومحارب بمركز طامية ولزيادة ضغوط مياه الشرب لهذه العزب.

