نشرة أخبار السادسة.. "السيسي" يتفقد الاستعدادات التنظيمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، أبرزها "السيسي" يتفقد الاستعدادات والإجراءات التنظيمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019‎، ووزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمة برأس البر.

"السيسي" يتفقد الاستعدادات والإجراءات التنظيمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019‎

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بتفقد الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر انطلاقاً من الشهر القادم، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمة برأس البر

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور الأستاذ الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب و الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف اليوم الأحد عقب صلاة العشاء مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط

"السيسي" يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي‎

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جورج فوري رئيس مجلس الشيوخ الكندي، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والقائم بأعمال سفارة كندا بالقاهرة.

السعودية تستضيف القمة الإسلامية العادية الـ 14 في مكة نهاية مايو

تستضيف المملكة العربية السعودية الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، بمكة المكرّمة نهاية مايو الحالى ويترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

مجلس النواب الليبي يصدر بيانا شديد اللهجة ضد قطر وتركيا

استنكرت سلطات شرق ليبيا التجاهل الدولي إزاء شحنات الأسلحة التي ترسلها تركيا لدعم الميليشيات والمتطرفين وقتل الليبيين، رغم حظر السلاح المفروض على البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.