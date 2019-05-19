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بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)

الأحد 19/مايو/2019 - 04:39 م
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة
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الفجر الفني
 
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احتفلت الإعلامية د. بسمة وهبة وزوجها النائب علاء عابد، بافتتاح أحد فروع مطاعمهما بمدينة نصر، وذلك بحضور الإعلامى ممدوح موسى والمستشار عاصم قنديل.

 

المطعم يعتبر فكرة جديدة في مصر حيث يعتبر مطعم كارفان أو متنقل كالسيارة ويقدم المطعم الوجبات الشرقية بشكل جديد من حيث طريقة الطهى أو الطعم؛ فيوجد البيض المدحرج والممبار البلية والمهلبية بالمستكة، تحت إشراف عبدالرحمن السيد نجل الإعلامية بسمة وهبة ونور ممدوح نجل الإعلامي ممدوح موسي.

بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
بسمة وهبة تحتفل بافتتاح أحدث فروع مطعمها بمدينة نصر (صور)
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