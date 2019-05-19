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وزير الثقافة يعين محمد علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر

الأحد 19/مايو/2019 - 04:34 م
وزير الثقافة يعين محمد علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر
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الفجر السعودي
 
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أصدر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، قراراً بتعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيساً لقطاع الأدب والترجمة والنشر والذي سيكون مسؤولاً عن تطوير القطاع بكل ما يرتبط به من نظم وآليات وأجهزة.

وأكد وزير الثقافة أهمية الأدب بوصفه قطاعاً ثقافياً حيوياً يحتاج إلى عناية خاصة، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم الأدب السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية عبر مبادرات متنوعة، كما تدعم المثقف السعودي وتحرص على توفير كل ما يحتاجه لإثراء المكتبة السعودية بأعمال أدبية ذات قيمة ثقافية عالية تليق بمكانة المملكة.

ويعد الدكتور محمد حسن علوان من الكفاءات السعودية المبدعة في مجال الرواية والسرد، وهو حاصل على الدكتوراه في الإدارة من كندا عام 2016م. وتحفل مسيرته الروائية بأعمال مهمة حققت نجاحات دولية مثل روايته الأخيرة «موت صغير» التي حازت جائزة البوكر العربي عام 2017م، بالإضافة إلى رواية «القندس» التي ترشحت لذات الجائزة عام 2013م، ورواية «سقف الكفاية» التي كانت أولى رواياته وحقق من خلالها أصداء مهمة في الوسط الثقافي السعودي عام 2002م.
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المزيد عن: وزير الثقافة محمد علوان قطاع الأدب تعيين الترجمة
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