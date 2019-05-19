ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك في بث مباشر (تغطية مجانية)

الأحد 19/مايو/2019 - 04:32 م
موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك في بث مباشر (تغطية مجانية)
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تقام اليوم الاثنين مباراة الزمالك ونهضة بركان والتي تجمع الفريقان على الملعب البلدي ببركان لحساب مباريات ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على موعد المباراة والقنوات التي ستتولى نقلها على الهواء مباشرةً

 

وكان الزمالك قد عبر إلى الدور النهائي بفضل تخطيه عقبة فريق نادي النجم الساحلي التونسي بالفوز عليه بهدف مقابل لا شيء ذهاباً على ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقتنص تعادل سلبي إياباً على الملعب الوطني في سوسة.

 

في المقابل وصل نهضة بركان إلى المشهد الختامي بريمونتادا تاريخية حيث خسر من الصفاقسي التونسي ذهاباً بهدفين مقابل لا شيء خارج قواعده قبل أن يتمكن من العودة في بركان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليصطدم بالعملاق المصري نادي الزمالك.

 

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

 

وفيما يخص القنوات الناقلة فإن المباراة ستكون مذاعة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها علي محمد علي وجواد بده ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي جاني سيكازوي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
12:00
2
ريال بيتيس
إيبار
1
x
16:15
0
برشلونة
الدوري الإيطالي
نابولي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
يوفنتوس
-
x
20:30
-
أتلانتا